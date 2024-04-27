Мужчину задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности в Тюменской области | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 11:31 Мужчину задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности в Тюменской области

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Сотрудники полиции Тюменской области задержали 48-летнего мужчину, который подозревается в совершении убийства с похищением в 2007 году. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на второй отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли 17 лет назад на дороге . Правоохранители выяснили, что подозреваемый решил инсценировать ДТП и умышленно на автомобиле наехал на погибшего.

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Отмечается, что все эти годы мужчина скрывался за границей.