Мужчину задержали по подозрению в нападении на подругу в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области полицейские задержали 26-летнего мужчину, который ударил ножом свою знакомую. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, во время пьяного конфликта подозреваемый схватил лезвие и нанес ранение 34-летней подруге. Пострадавшей потребовалась госпитализация.

Было возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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