Мужчину задержали по подозрению в краже призов из автоматов в Краснодаре с помощью лазера

Владелец сети продуктовых магазинов обратился в дежурную часть полиции с заявлением о серии краж из игровых автоматов. Правоохранители задержали подозреваемого, сообщила «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Краснодару.

Потерпевший заявил, что из призовых аппаратов в залах супермаркетов пропали телефоны и деньги. Общий ущерб составил 36 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска обнаружили предполагаемого вора. Им оказался 24-летний житель Волгоградской области. Молодой человек признался в совершении преступлений и рассказал, что срезал веревки с призами с помощью лазерного луча. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.