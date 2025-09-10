Мужчину задержали по делу о квартирной краже в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали в Купчино подозреваемого в серии краж. Об этом сообщил peterburg2.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

По информации ведомства, в службу спасения обратилась 19-летняя девушка. Она рассказала о попытке проникновения незнакомого мужчины в ее жилье. Стражи порядка задержали предполагаемого злоумышленника.

Выяснилось, что тем же утром фигурант совершил ограбление соседней квартиры. Там он похитил мужские вещи и кошелек с банковскими картами. Ущерб оценили в 12 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.