Мужчину, угрожавшего школьникам убийством, осудили в Петербурге

В Петербурге огласили приговор мужчине, который угрожал школьникам убийством. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Октябрьский районный суд.

В июне двое школьников, 11 и 12 лет играли в мяч на детской площадке. Это не понравилось мужчине, окна которого выходили во двор. Он вышел на улицу с ножом, проткнул им мяч и угрожал детям убийством.

В суде мужчина признал вину, его приговорили к трем годам лишения свободы условно.