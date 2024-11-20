Мужчину, угрожавшего школьникам убийством, осудили в Петербурге
В Петербурге огласили приговор мужчине, который угрожал школьникам убийством. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на Октябрьский районный суд.
В июне двое школьников, 11 и 12 лет играли в мяч на детской площадке. Это не понравилось мужчине, окна которого выходили во двор. Он вышел на улицу с ножом, проткнул им мяч и угрожал детям убийством.
В суде мужчина признал вину, его приговорили к трем годам лишения свободы условно.
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