Мужчину, угнавшего иномарку с ребенком внутри, задержали на Сахалине

На Сахалине задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в угоне иномарки Toyota Mark II, в которой в момент кражи сидел ребенок. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Водитель оставил машину во дворе и ушел на несколько минут, чтобы помочь знакомой донести покупки. Внутри автомобиля остался ребенок, он смотрел мультфильмы. Однако вернувшись, владелец иномарки заметил ее отсутствие.

Мужчина побежал по улице, надеясь догнать угонщика, но на ближайшем перекрестке увидел своего трехлетнего сына. Вскоре обнаружилась и машина, ее бросили в кювете. Подозреваемого задержали, он во всем признался и объяснил, что был пьян. Возбуждено уголовное дело.