Мужчину с огнестрельными ранами нашли в припаркованной машине в Ростовской области

СК: в Ростовской области нашли тело с огнестрельной раной в машине на обочине

Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле на обочине дороги в Цимлянском районе Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

В следственный отдел по Волгодонску поступила информация о найденном теле 36-летнего мужчины. По предварительным данным, смерть наступила в результате огнестрельных ранений.

«Тело находилось в автомобиле, припаркованном на обочине грунтовой дороги в Цимлянском районе», — отметили в ведомстве.

По факту обнаружения трупа возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи осмотрели место происшествия и назначили медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы.

Ранее RT сообщил, что МВД России обновило список самых разыскиваемых преступников, за оказание помощи в обнаружении которых готово выплатить вознаграждение в миллион рублей.