Сегодня 15:46 Мужчину приговорили к 11 годам колонии за контрабанду наркотиков в Выборге
Выборгский городской суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который провез в Россию 700 килограммов наркотиков. Об этом сообщил телеканал
«Санкт-Петербург».
По данным следствия, запрещенные вещества подсудимый приобрел на территории иностранного государства. Он спрятал их в грузовике и повез в Россию. Наркотики обнаружили таможенники во время осмотра на границе.
Отмечается, что отбывать свое наказание мужчина будет в колонии строгого режима.
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