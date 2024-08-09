Мужчину приговорили к 11 годам колонии за контрабанду наркотиков в Выборге

Выборгский городской суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который провез в Россию 700 килограммов наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По данным следствия, запрещенные вещества подсудимый приобрел на территории иностранного государства. Он спрятал их в грузовике и повез в Россию. Наркотики обнаружили таможенники во время осмотра на границе.

Отмечается, что отбывать свое наказание мужчина будет в колонии строгого режима.