Мужчину приговорили к 11 годам колонии за контрабанду наркотиков в Выборге

Выборгский городской суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, который провез в Россию 700 килограммов наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По данным следствия, запрещенные вещества подсудимый приобрел на территории иностранного государства. Он спрятал их в грузовике и повез в Россию. Наркотики обнаружили таможенники во время осмотра на границе.

Отмечается, что отбывать свое наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

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