Мужчину, переехавшего на машине супружескую пару, задержади в Сочи

В Сочи задержали мужчину, который пьяным переехал семейную пару на машине. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР по Краснодарскому краю.
В конце сентября мужчина громко слушал музыку у себя на даче. Соседи, муж и жена, сделали ему замечание, конфликт стал набирать обороты. Тогда пьяный сосед сел за руль и наехал на мешающих его веселью супругов.
Оба серьезно пострадали, их доставили в больницу. Мужчину задержали, его собираются заключить под стражу.
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