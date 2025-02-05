Мужчину осудят за привлечение ребенка к наркоторговле в ЯНАО

Суд Нового Уренгоя рассмотри уголовное дело против жителя Красноярска, который обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в торговлю наркотиками. Об этом сайту Ura.ru сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По версии следствия, фигурант взял ребенка в пособники, пообещав заплатить ему часть денежных средств, вырученных за сбыт запрещенных веществ. Злоумышленника задержали в ноябре прошлого года.

Правоохранители собрали доказательную базу и передали материалы дела в суд для рассмотрения по существу. Вскоре обвиняемому вынесут приговор.