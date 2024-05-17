Мужчину осудили за кражу денег и ювелирных изделий в Белгороде | 360°

17 мая 2024, 15:31
Мужчину осудили за кражу денег и ювелирных изделий в Белгороде
В Белгороде осудили мужчину, который обокрал несколько квартир на 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на городскую прокуратуру.
Мужчина переехал в Белгород и работал там мастером по аварийному вскрытию замков. Однако потом он решил, что можно проникать в квартиры не только по просьбе хозяев.
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Мужчина вскрыл несколько жилищ и вынес ювелирные украшения и деньги. Часть похищенного удалось изъять. Суд приговорил злоумышленника к полугоду лишения свободы в колонии общего режима.
Приговоры
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