Мужчину осудили за гибель собутыльницы в Ленобласти

В Ленинградской области суд признал 53-летнего жителя Мурино виновным в гибели знакомой. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Убийство произошло в сентябре 2022 года в Сертолово. Мужчина проводил время с подругой. Они выпивали, но количество алкоголя стало причиной конфликта. Осужденный избил женщину руками и ногами, нанося удары по жизненно важным органам. Жертва скончалась на месте происшествия.

Понимая, что придется нести ответственность за преступление, мужчина скрылся. Но позже оперативники задержали его в Московской области.

Суд квалифицировал действия мужчины как умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей. Его отправили в колонию строгого режима на пять лет.