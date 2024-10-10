Мужчину, обвиняемого в изнасиловании 20-летней давности, задержали в Свердловской области

В Свердловской области задержали 49-летнего электромонтера, который признался в изнасиловании 20-летней давности. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.

По данным следствия, в 2003 году мужчина поехал в гости к родственникам в Белоярку. Там он выпил и надругался над несовершеннолетней девочкой.

Когда обвиняемому предъявили улики, доказывающие его причастность к преступлению, он признался. Уголовное дело отправили в суд.