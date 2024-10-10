Мужчину, обвиняемого в изнасиловании 20-летней давности, задержали в Свердловской области
В Свердловской области задержали 49-летнего электромонтера, который признался в изнасиловании 20-летней давности. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СУ СКР региона.
По данным следствия, в 2003 году мужчина поехал в гости к родственникам в Белоярку. Там он выпил и надругался над несовершеннолетней девочкой.
Когда обвиняемому предъявили улики, доказывающие его причастность к преступлению, он признался. Уголовное дело отправили в суд.
Более 9 тысяч заявок отработали в подмосковном ЦУР «Бизнес» с января
Строительство Северного обхода Лобни завершится к концу 2024 года
РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024
Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество
Выставки и мастер-классы организовали для детей в библиотеке в Лобне
Вакцинация против гриппа в Ленинском округе продлится до 1 декабря
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте