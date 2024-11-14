Мужчину, который выращивал наркотики в арендованной квартире, задержали в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали мужчину, который арендовал квартиру для изготовления наркотиков. Об этом написало местное СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В жилом помещении на Плесецкой улице полицейские во время обыска нашли 13 кустов дурманов и растительное вещество общим объемом 6,5 килограмма. В результате экспертизы удалось выяснить, что в одном из полиэтиленовых пакетов содержались наркотики общей массой 2120 граммов.

Следствие завело уголовное дело по статье о незаконном производстве и обороте наркотических средств.