Мужчину, который похитил у пенсионеров в Ижевске полмиллиона рублей, отправили в тюрьму

В Ижевске суд вынес приговор жителю Челябинска, который украл у пенсионеров около 500 тысяч рублей. Об этом рассказал сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.
Еще в феврале 2022 года осужденный вместе с другими лицами звонил пенсионерам и рассказывал о схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Обманутые пенсионеры отдавали ему деньги, а он, в свою очередь, переводил их на подконтрольные преступной группе счета, оставляя себе часть за работу.
Мужчине присудили 5,5 года заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.
Путин и Шольц впервые почти за три года поговорили по телефону
Новые ломовозы для уборки тяжелых отходов передали 9 округам Подмосковья
Пристройку к школе № 1 в Лобне откроют в 2025 году
Военнослужащим по контракту в Подмосковье напомнили о доступных льготах
Протестующие в Абхазии начали скандировать «Россия»
Песков анонсировал еще один международный телефонный разговор Путина
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте