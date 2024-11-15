Мужчину, который похитил у пенсионеров в Ижевске полмиллиона рублей, отправили в тюрьму

В Ижевске суд вынес приговор жителю Челябинска, который украл у пенсионеров около 500 тысяч рублей. Об этом рассказал сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Еще в феврале 2022 года осужденный вместе с другими лицами звонил пенсионерам и рассказывал о схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Обманутые пенсионеры отдавали ему деньги, а он, в свою очередь, переводил их на подконтрольные преступной группе счета, оставляя себе часть за работу.

Мужчине присудили 5,5 года заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.