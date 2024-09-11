Мужчину, который до смерти избил знакомого, задержали в Тюменской области
В Тюменской области полицейские задержали жителя Ялуторовского района, который до смерти избил знакомого. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Случай произошел накануне во время застолья. Мужчина разозлился на приятеля за то, что тот потушил сигарету о пол. Избитому пенсионеру оказали медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.
По факту случившегося заведено уголовное дело.
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