Мужчину, который делал закладки с запрещенными веществами, задержали в Челябинске
В Челябинске правоохранители задержали ранее судимого 40-летнего мужчину, который делал закладки с запрещенными веществами. Об этом сообщил сайт kursdela.biz со ссылкой на ГУ МВД России по региону.
В момент задержания полицейские обнаружили у челябинца 16 свертков с белым порошком. Экспертиза показала, что в них находился метадон общей массой около пяти граммов.
Мужчина планировал сбывать запрещенные вещества бесконтактным способом. Заведено уголовное дело.
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