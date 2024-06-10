Мужчину из Удмуртии осудили за убийство приятеля туристическим ножом

В Тамбове осудили 50-летнего мужчину из Удмуртии, который убил своего приятеля и угрожал его жене. Об этом сообщил сайт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В январе мужчина пришел в гости к 40-летнему знакомому и его жене. Во время застолья приятели поссорились, потому что хозяин приревновал к гостю возлюбленную. Разозлившись, житель Удмуртии убил знакомого туристическим ножом и пригрозил расправиться и с женщиной, если она обо всем расскажет.

Однако через день он сам сдался полиции. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима.

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте