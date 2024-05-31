Мужчину из Омской области, переоформившего на себя 11 квартир, задержали в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали 54-летнего мужчину из Омской области, который может быть причастен к мошенничеству, связанному с недвижимостью. Об этом написала Gazeta.SPb.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, подозреваемый получил займ в одной из коммерческих фирм в размере 3,3 миллиона рублей под залог двух квартир, а после переписал на себя еще 11 жилплощадей.

Следствие считает, что подозреваемый обманным путем завладел документами на одну из квартир в Петербурге. У злоумышленника оказались документы, якобы подписанные владелицей недвижимости.

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