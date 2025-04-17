Мужчину из Гатчины осудили за убийство 31-летней давности

Суд Ленинградской области признал виновным 57-летнего жителя Гатчины в убийстве и покушении на убийство двух лиц, совершенных в 1993 году. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального ГСУ СК России.

Правоохранители выяснили, что мужчина вывез двух девушек в поле деревни Хинколово, нанес одной из них смертельные удары ножом, а вторую поджег, однако она выжила.

Следствие приостановили из-за отсутствия обвиняемого, так как злоумышленник годами менял свои личные данные. Тело одной девушки обнаружили в мае 1993 года, и только сейчас удалось привлечь преступника к ответственности.

Суд приговорил фигуранта к 11 годам лишения свободы. Он будет отбывать срок в колонии общего режима.