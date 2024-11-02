Мужчину, 17 лет назад расстрелявшего машину с людьми, осудили в Курганской области

В Курганской области вынесли приговор мужчине, который 17 лет назад расстрелял автомобиль с людьми. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Мужчина напал на обидчика, который сидел в машине, в селе Булдак в 2007 году. Помимо жертвы, в автомобиле были и другие люди, но это не остановило преступника. Он дважды выстрелил в мужчину из ружья, от полученных травм пострадавший погиб на месте.
Нападавшего признали виновным и приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет выплатить семье убитого 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации.
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