Мужчина заживо похоронил любовницу с телом ее дочери в Подмосковье

Московский областной суд приговорил мужчину к 19 годам колонии строгого режима за расправу над любовницей и ее семилетней дочерью. Преступление произошло в 2016 году, сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что мужчина, находясь в деревне в Телешово Дмитровского городского округа, поссорился со знакомой и выстрелил в нее из травматического пистолета.

По данным прокуратуры, в тот день в одном месте оказались мужчина, его жена, любовница и ее семилетняя дочь. Между женщинами произошла ссора. В какой-то момент обвиняемый выстрелил любовнице в голову, а его жена задушила девочку. Мужчину задержали в 2023 году в ДНР.

Супруги вместе избавились от тел. Они похоронили женщину заживо, смерть «наступила в результате перекрытия дыхательных путей землей». Сейчас соучастница находится в международном розыске.

Ранее житель Нижегородской области убил свою беременную любовницу и спрятал ее тело в лесополосе.