Мужчина в Дагестане открыл стрельбу по полицейским

В Дагестане водитель открыл стрельбу по остановившим его полицейским

Водитель в Дагестане начал стрелять в сторону остановивших его машину для проверки документов полицейских, стрелка ранили при задержании. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону.

ЧП произошло вечером 15 февраля при въезде в село Хучни. Правоохранители остановили легковушку с мужчиной 2002 года рождения, однако водитель открыл огонь в силовиков, его ранили при задержании.

Дербентский межрайонный следственный отдел начал процессуальную проверку по факту происшествия.

В МВД по региону РИА «Новости» уточнили, что подозреваемый перед этим совершил разбойное нападение на продуктовый магазин в городе Дагестанские Огни. Он забрал 70 тысяч рублей из кассы, угрожая продавцу боевым пистолетом. Спустя 30 минут правоохранители установили личность мужчины и объявили его в розыск.

Неделю назад трех мужчин задержали за покушение на полицейского в Дербенте.