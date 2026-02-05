Мужчина украл икону ради покупки алкоголя в Тюменской области

Исетский районный суд в селе Исетское, Тюменская область, огласил приговор 56-летнему местному жителю, который похитил икону из квартиры знакомой. Мужчине назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на официальный сайт объединенной пресс-службы судов региона.

Как указано в публикации, обвиняемого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, — краже, совершенной с причинением значительного ущерба гражданину.

Утром 22 сентября 2025 года мужчина тайно вынес из квартиры знакомой икону размером 35,5 х 30,5 х 2,5 сантиметра. Его целью было продать ее и на вырученные деньги купить алкоголь.

После совершения кражи осужденный ходил по улицам села Исетское и предлагал икону прохожим, но никто не согласился ее купить. Вскоре после этого злоумышленника задержали силовики. При личном досмотре у мужчины обнаружили похищенную икону, которую он добровольно выдал правоохранителям.

В суде тюменец полностью признал свою вину и раскаялся. Помимо обязательных работ, ему необходимо выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.