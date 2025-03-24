Мужчина, угрожавший сестре убийством, предстанет перед судом в Пензенской области

Ссора брата и сестры едва не закончилась убийством в Спасском районе Пензенской области. Вооруженный ножом злоумышленник угрожал 43-летней родственнице расправой. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей регионального УМВД России.

Сотрудники полицейские оперативно задержали 22-летнего мужчину после обращения женщины. Выяснилось, что конфликт произошел во время общения родственников. Задержанный в ходе ссоры разозлился и взялся за нож.

Против молодого человека возбудили уголовное дело. За угрозу убийством жителю Спасского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.