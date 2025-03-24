Мужчина, угрожавший сестре убийством, предстанет перед судом в Пензенской области

Ссора брата и сестры едва не закончилась убийством в Спасском районе Пензенской области. Вооруженный ножом злоумышленник угрожал 43-летней родственнице расправой. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на представителей регионального УМВД России.
Сотрудники полицейские оперативно задержали 22-летнего мужчину после обращения женщины. Выяснилось, что конфликт произошел во время общения родственников. Задержанный в ходе ссоры разозлился и взялся за нож.
Против молодого человека возбудили уголовное дело. За угрозу убийством жителю Спасского района грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Пенсионерка пожаловалась в полицию на слишком шумный вибратор
У курьеров в Петербурге начали изымать электровелосипеды
Каллас объявили самой глупой в Евросоюзе
Подростка с Украины нашли мертвым в испанском парке
Юлия Снигирь надела платье-фантик в произвела фурор на «Нике»
Стало известно, кому из россиян полностью спишут долги по кредитам в 2025 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте