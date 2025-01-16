Мужчина угостил родных пиццей с ядом и сбежал во Францию

В Баварии женщина едва не умерла от яда в замороженной пицце, которой ее и сына угостил глава семейства. После преступления мужчина сбежал во Францию, но попал в руки местной полиции, сообщила газета Bild .

В начале декабря 2024 года скорая помощь привезла в больницу 55-летнюю женщину и ее 25-летнего сына. Они получили сильное отравление, мать находилась в критическом состоянии. Парню повезло больше, он отделался тошнотой.

Полиция возбудила уголовное дело и объявила в розыск 56-летнего главу семейства, который угостил домочадцев разогретой в духовке пиццей с ядом растительного происхождения. Сразу после госпитализации жены и сына он сбежал на юг Франции. Незадолго до Рождества правоохранители задержали подозреваемого и этапировали в Германию.

Похожий случай произошел в Бразилии. Женщина приготовила торт с мышьяком. Ее родственники скончались.