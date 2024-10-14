Мужчина, убивший петербурженку в 2001 году, предстанет перед судом

В Петербурге пройдет суд над 46-летним жителем Ленобласти, который убил горожанку более 20 лет назад. Об этом сообщил Piter.TV .

В мае 2001 года мужчина проследил за женщиной на Дачном проспекте, затем зашел вместе с ней в подъезд, а позже и в квартиру. Он с силой ударил хозяйку головой о бетонный пол, снял с ее ушей золотые серьги, после чего стал обыскивать жилое помещение. Когда обыск закончился, злоумышленник связал руки пострадавшей поводком и накрыл ее пальто. Женщина скончалась на месте от полученной травмы.

Установить личность преступника следствию удалось по отпечаткам пальцев.