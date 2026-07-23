Мужчина убил возлюбленного бывшей жены на лодочной станции в Югре

Следственный комитет Югры возбудил уголовное дело об убийстве после жестокого происшествия в селе Перегребное Октябрьского района. Трагедия произошла вечером 21 июля на территории местной лодочной станции произошла, сообщил URA.RU со ссылкой на следователей.

По данным ведомства, подозреваемый нанес несколько ножевых ранений сожителю своей бывшей супруги. От полученных травм потерпевший скончался на месте до приезда медиков.

Известно, что конфликт вспыхнул между мужчинами из-за личных отношений с одной женщиной. Подозреваемого задержали на месте преступления.

В ближайшее время суд определит ему меру пресечения. Сейчас правоохранители устанавливают все детали и мотивы произошедшего.