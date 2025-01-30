Мужчина получил семь лет колонии за смертельное избиение знакомого в Павлове

Суд огласил приговор 39-летнему жителю Павлова, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей СУ СК России по Нижегородской области.

По данным следствия, в марте 2024 года между двумя мужчинами вспыхнул конфликт в подъезде дома на улице Трудовой. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов. От тяжелых повреждений 33-летний мужчина скончался на месте.

Фигурант дела полностью признал свою вину. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.