Мужчина получил семь лет колонии за смертельное избиение знакомого в Павлове

Суд огласил приговор 39-летнему жителю Павлова, которого признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть потерпевшего. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на представителей СУ СК России по Нижегородской области.
По данным следствия, в марте 2024 года между двумя мужчинами вспыхнул конфликт в подъезде дома на улице Трудовой. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему множество ударов. От тяжелых повреждений 33-летний мужчина скончался на месте.
Фигурант дела полностью признал свою вину. Суд приговорил его к семи годам лишения свободы. Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.
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