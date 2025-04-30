Мужчина ответит перед судом за кражу товаров в магазине Новокузнецка

Перед судом предстанет 38-летний житель Новокузнецка, обвиняемый в совершении двух краж из местного магазина. Об этом написал сайт vse42.ru .

По информации ГУ МВД Кузбасса, в январе сотрудник продуктового магазина на улице Рокоссовского обнаружил недостачу в размере семи тысяч рублей.

Оказалось, что мужчина дважды приходил в магазин, выбирал товары (сливочное масло и сыр), прятал их под одеждой и уходил, не заплатив. Украденное он впоследствии продал, а вырученные средства потратил.

Мужчина сознался в содеянном. Дело передали в суд, новокузнечанину грозит до года лишения свободы.