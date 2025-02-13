Мужчина организовал поджог имущества бывшей возлюбленной в Нижнем Новгороде

Правоохранители задержали организаторов, подельника и исполнителей серии поджогов имущества. Об этом сайту НИА «Нижний Новгород» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России.

Следователи установили, что преступления спланировал мужчина, который накануне расстался со своей возлюбленной. В феврале 2024 года злоумышленник организовал поджог двери квартиры женщины на улице Максима Горького.

В марте злоумышленники подожгли баню, которая принадлежала брату и матери потерпевшей. За каждое из преступлений организатор заплатил по 100 тысяч рублей.

Мотивом стала месть после разрыва отношений. Всем обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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