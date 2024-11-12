Мужчина до смерти забил пенсионерку в Приморье, заподозрив ее в краже денег

В Приморье дружеское застолье закончилось убийством. Об этом сообщил сайт vostokmedia.com со ссылкой на СУ СКР региона.
По предварительной версии, 62-летний мужчина выпивал со своей 65-летней знакомой в одном из домов в Находке. В какой-то момент во время застолья он заподозрил гостью в том, что она украла у него деньги.
Тогда мужчина жестоко избил пенсионерку, от полученных травм он погибла. Вскоре его задержали. Нападавший во всем признался и подробно рассказал о случившемся, возбуждено уголовное дело.
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