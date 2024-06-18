Мужчин, устроивших драку с поножовщиной в Одинцове, поймали в Минске

Двух граждан ближнего зарубежья, принимавших участие в драке с поножовщиной на Можайском шоссе, поймала полиция. Об этом сообщил в своем Telegram глава Одинцова Андрей Иванов.

«Задержаны двое граждан ближнего зарубежья, которые принимали участие в конфликте 16 июня на Можайском шоссе. Сотрудники полиции проводят проверку», — написал он.

В подмосковном главке МВД уточнили, что речь идет о двух уроженцах из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения.

«Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске», — уточнила начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

ЧП на Можайском шоссе произошло вечером 16 июня. Два злоумышленника напали на мужчину, избили и ранили ножом.

Потерпевшего доставили в больницу. По факту случившегося возбудили дело о хулиганстве.