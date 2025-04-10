Мужчин, которые готовили заказное убийство, задержали в Петербурге

В Петербурге оперативники угрозыска задержали двух мужчин, которые подозреваются в подготовке заказного убийства. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Они хотели завладеть квартирой 55-летней предпринимательницы из Новосибирска и ее 66-летнего сожителя, написал «Петроград».

Преступный план состоял в том, чтобы расправиться с владельцами жилья, а квартиру продать. Для реализации замысла мужчины нашли исполнителя и подготовили все необходимое для совершения преступления. Подозреваемые были задержаны полицией 8 апреля, возбуждено дело о приготовлении к убийству.

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