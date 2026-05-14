Муж пытался отравить жену кофе с отбеливателем

В Италии муж добавил отбеливатель в кофе жене и ушел на работу

Карабинеры в итальянском городе Пистойя задержали 55-летнего сотрудника завода Hitachi Rail, который подмешал отбеливатель в кофе жене. Об этом сообщил портал Leggo .

По информации источника, муж пытался избавиться от супруги. Утром он приготовил ей кофе, плеснул туда отбеливатель и ушел на работу.

Женщина выпила напиток, почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Врачам удалось спасти ее. Подозреваемому предъявили обвинение по статье о попытке нанесения тяжких телесных повреждений, силовики устанавливают мотивы поступка и обстоятельства произошедшего.

Сейчас жизнь женщины находится вне опасности, ее уже выписали из больницы домой.

