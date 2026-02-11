Муж избил жену до смерти в деревне под Гатчиной

В деревне Шпаньково Гатчинского района Ленинградской области произошло трагическое событие. Местный житель подозревается в том, что избил свою жену до смерти, сообщил Neva.Today со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного комитета России.

По данным ведомства, в отношении 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сообщается, что 9 февраля подозреваемый выпил алкоголь в своей квартире, после чего поссорился с женой. Он не менее пяти раз ударил ее по голове твердым тупым предметом. Женщина скончалась на месте происшествия.

Мужчину задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Следствие обратилось в суд с ходатайством о заключении его под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.