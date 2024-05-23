Москвичка отбилась от насильника около дома

Девушка отбилась от насильника на севере Москвы. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного СК.

По данным следователей, все случилось 20 мая. Злоумышленник находился около жилого дома на улице Дыбенко. Там он напал на незнакомку и стал угрожать убийством. После этого подозреваемый попытался изнасиловать ее, однако девушка активно сопротивлялась. В итоге мужчина скрылся.

«Столичными следователями СК фигурант установлен и задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Им оказался гражданин Киргизской Республики, ему предъявлено обвинение», — сказано в публикации.

Следствие ходатайствует об аресте мужчины. В рамках разбирательства также проверят, не совершал ли он аналогичных поступков ранее.

Ранее в Новой Москве задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки. По данным правоохранителей, мужчина оказался в одном лифте со школьницей и надругался над ней. После произошедшего он ушел, а ребенок рассказал обо всем родителям, которые сразу обратились в полицию. В итоге блюстители порядка поймали злоумышленника.