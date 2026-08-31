Москвича арестовали на 14 суток за демонстрацию гениталий в вагоне метро

Жителя Москвы арестовали на 14 суток за эксгибиционизм в метро. Мужчина демонстрировал гениталии в вагоне метро на Сокольнической линии подземки, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

Москвича заметили за непристойным занятием дважды в начале августа, он демонстрировал половой орган в вагоне. Первый раз он показал гениталии при движении между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а спустя два часа в обратном направлении между этими же остановками.

По материалам дела, нарушителем спокойствия оказался 53-летний руководитель проекта в компании, занимающейся системами вентиляции. На эксгибициониста составили протокол о мелком хулиганстве.

В суде мужчина раскаялся и оправдал свое поведение алкогольным опьянением. Он заявил, что демонстрировал половой орган осознанно, чтобы получить возбуждение. Задержанный также не согласился с пометкой в протоколе, что «не реагировал на замечания», он заявил, что замечаний ему не делали.

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