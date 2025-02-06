Москвич устроил драку в автобусе после проверки оплаты проезда

В Москве мужчина напал на проверяющего оплату за проезд в автобусе. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

«Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», — заявили в ведомстве.

Происшествие случилось 13 января 2025 года. Пассажир в автобусе ударил сотрудника ГКУ «Организатор перевозок» после того, как он проверил оплату за проезд.

Личность подозреваемого установили. Ему предъявили обвинения.

Ранее житель столицы, ехавший на трамвае зайцем, напал на контролера. Женщина попросила его показать документы об оплате проезда, в ответ на просьбу злоумышленник распылил ей в лицо аэрозольный баллончик. В итоге против хулигана возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».