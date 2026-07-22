Москвич попытался забить отца молотком

Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство отца в Москве

Суд в Москве отправил под стражу местного жителя, подозреваемого в покушении на родного отца. Об этом сообщила пресс-служба столичного СК.

По данным следствия, конфликт между родственниками произошел в доме на Чертановской улице 18 июля.

Находясь в состоянии опьянения, сын не менее двух раз ударил 68-летнего отца молотком по голове. Скорую помощь вызвала жена потерпевшего. С тяжелыми травмами пенсионера доставили в больницу.

Следователи СК задержали нападавшего, с ним провели необходимые следственные действия и предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд заключил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.

Ранее мужчина убил отца в Москве и сжег тело в лесу под Владимиром. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в столицу для установления всех обстоятельств преступления.