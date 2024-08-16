Москвич, похитивший бигля и требовавший за него биткоин, оказался в психушке

Троицкий суд Москвы отправил на принудительное лечение жителя Москвы, который вместе с сообщниками украл у соседа собаку. За выкуп питомца злоумышленник потребовал биткоин. Историю непростых соседских взаимоотношений рассказало РИА «Новости» .

Житель Москвы летом 2021 года гулял с женой и биглем. К ним присоединилась еще одна пара собачников. Хозяин пса в разговоре поделился мыслью, что ему очень дорог питомец. В ответ он получил совет не рассказывать об этом посторонним, иначе собаку украдут. Владелец бигля заявил, что готов заплатит любые деньги.

После москвич выяснил, что его случайный собеседник начал общаться с соседями, узнавая информацию о видеокамерах на участке около дома. Заподозрив неладное, владелец бигля сменил маршрут прогулки с питомцем, а на все попытки подозрительного любителя собак напроситься на совместную прогулку отвечал отказом.

В феврале 2022 года на хозяина бигля напали двое неизвестных, избили и отобрали пса. За животное потребовали выкуп в размере одного биткоина. По курсу того времени эта сумма составляла около 40 тысяч долларов.

В ходе расследования подозреваемым стал тот самый случайный знакомый владельца украденного пса. Судебно-медицинская экспертиза выяснила, что он страдает психическими расстройствами и зависим от наркотиков — при обыске у мужчины нашли гашиш.

Осужденный подал апелляцию на приговор, попросив заменить лечение в стационаре амбулаторным, но получил отказ. Теперь иск рассмотрят в кассации.

В феврале мужчина попытался украсть собаку породы сиба-ину из антикафе в центре Санкт-Петербурга, но, увидев, что пса ищут, бросил его через несколько минут.