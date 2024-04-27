Московского подростка задержали за публикацию в Telegram | 360°

Криминал 27 апреля 2024, 14:31 Московского подростка задержали за публикацию в Telegram СК: 16-летний москвич написал сообщение с призывом к терроризму в Telegram РИА «Новости»

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В Москве задержали 16-летнего молодого человека после публикации комментария в Telegram с призывом к пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.

По данным следствия, в марте 16-летний школьник опубликовал в открытом Telegram-канале комментарий с призывами к пропаганде терроризма в России.

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В квартиру дома на Кантемировской улице нагрянули оперативники. Во время обысков они нашли разные технические устройства и другие важные для следствия предметы. Все улики изъяли.

Против подростка возбудили уголовное дело по статье о публичном призыве к пропаганде терроризма в Сети. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В марте двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. По версии следствия, они обнародовали в сильных сетях видео о запрещенной организации и теракте на Крымском мосту.