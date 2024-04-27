Московского подростка задержали за публикацию в Telegram | 360°

27 апреля 2024, 14:31
Московского подростка задержали за публикацию в Telegram
СК: 16-летний москвич написал сообщение с призывом к терроризму в Telegram
В Москве задержали 16-летнего молодого человека после публикации комментария в Telegram с призывом к пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета России.
По данным следствия, в марте 16-летний школьник опубликовал в открытом Telegram-канале комментарий с призывами к пропаганде терроризма в России.
Реклама
В квартиру дома на Кантемировской улице нагрянули оперативники. Во время обысков они нашли разные технические устройства и другие важные для следствия предметы. Все улики изъяли.
Против подростка возбудили уголовное дело по статье о публичном призыве к пропаганде терроризма в Сети. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
В марте двух жителей Мариуполя задержали по подозрению в публичном оправдании терроризма. По версии следствия, они обнародовали в сильных сетях видео о запрещенной организации и теракте на Крымском мосту.
Уголовное дело
Терроризм
Telegram
Школьники
Москва
Реклама
Реклама