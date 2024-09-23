Московский суд заочно арестовал видеоблогера Шаиняна

Видеоблогера, журналиста и ЛГБТ*-активиста Карена Шаиняна** заочно арестовали. Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности, сообщили «Известия» .

Подсудимому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции. По статье о финансировании экстремистов Шаиняну** грозит до восьми лет тюремного заключения.

Росфинмониторинг включил блогера в список террористов в июле этого года. В апреле 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.

Журналист работал и ряде изданий, в том числе в «Снобе», «Коммерсант Деньги» и журнале «Вокруг света». Видеоблогер ведет свой YouTube-канал, в котором публикует материалы, посвященные теме ЛГБТ*.

В августе московский суд привлек Шаиняна** к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Блогера оштрафовали на 40 тысяч рублей.