Московский суд заочно арестовал видеоблогера Шаиняна
Блогера Шаиняна заочно арестовали за финансирование экстремистской деятельности
Видеоблогера, журналиста и ЛГБТ*-активиста Карена Шаиняна** заочно арестовали. Его обвинили в финансировании экстремистской деятельности, сообщили «Известия».
Подсудимому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории России или экстрадиции. По статье о финансировании экстремистов Шаиняну** грозит до восьми лет тюремного заключения.
Росфинмониторинг включил блогера в список террористов в июле этого года. В апреле 2022 года Минюст внес его в реестр иностранных агентов.
Журналист работал и ряде изданий, в том числе в «Снобе», «Коммерсант Деньги» и журнале «Вокруг света». Видеоблогер ведет свой YouTube-канал, в котором публикует материалы, посвященные теме ЛГБТ*.
В августе московский суд привлек Шаиняна** к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Блогера оштрафовали на 40 тысяч рублей.
* ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.