Московский суд приговорил лидера китайской секты «Фалунь Дафа» к 4 годам тюрьмы

Тушинский суд Москвы признал лидера ассоциации запрещенной в России «Фалунь Дафа»* Наталью Миненкову виновной в организации деятельности секты. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Обвиняемую приговорили к четырем годам колонии и лишили права семь лет заниматься общественной и политической деятельностью, в том числе с помощью интернета.

Суд установил, что фигурантка уголовного дела вместе с сообщниками незаконно организовали в Москве деятельность «Центра духовного и физического совершенствования „Фалунь Дафа“»*. Также она распространяла литературу нежелательных организаций, в том числе экстремистские книги.

В зале суда Миненкова отметила, что «Фалуньгун»** набрала в Китае большую популярность, но сейчас правительство республики начало запрещать организацию.

Ранее двух лидеров китайской секты арестовали в Краснодарском крае. Суд отправил под арест двух жителей, которые вовлекали в ячейку новых адептов, проводили собрания и распространяли экстремистскую литературу.