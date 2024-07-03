Московские таможенники изъяли почти тонну прекурсоров для производства мефедрона

ФТС: в Москве таможенники изъяли тонну прекурсоров для производства мефедрона

Сотрудники таможенной службы в Москве изъяли 950 кг прекурсоров из незаконного оборота, которые используются для производства наркотика мефедрон. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

В ведомстве отметили, что из этой партии можно приготовить порядка 800 килограммов наркотика на 2,4 миллиарда рублей на черном рынке.

«Попытку ввоза нелегального товара в Московский регион из стран Центральной Азии пресекли пограничники и таможенники в результате совместной работы», — отметили в ФТС.

Следователи завели уголовное дело по статье «Контрабанда прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция по ней предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее на вокзале в Москве поймали наркокурьера с примотанным к телу свертком мефедрона общим весом более килограмма.