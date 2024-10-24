Мошенница выманила у вдовы участника СВО более 7 млн рублей

В Подмосковье возбудили дело о хищении 7,4 млн рублей у вдовы участника СВО

Уголовное дело по факту хищения денег у вдовы участника спецоперации возбудили в Коломне. Об этом сообщила пресс-служба прокуратура Московской области.

По данным ведомства, женщина после гибели супруга в зоне СВО получила 7,4 миллиона рублей. Злоумышленница втерлась в доверие к потерпевшей и убедила дать ей в долг всю сумму. При этом женщина не собиралась возвращать эти деньги.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, то обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемую заключили под стражу.

Прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Ранее директор рынка в Истре самовольно конфисковал магазин вдовы участника СВО из-за ссоры. В Следственном комитете завели дело по статьям «Грабеж» и «Самоуправство».