Мошенники заставили жителя Челябинска поджечь автомобиль BMW

В Челябинске задержали 61-летнего мужчину, который поджег автомобиль BMW и перевел мошенникам почти три миллиона рублей. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на ГУ МВД региона.

Мошенники заставили доверчивого мужчину заложить свою машину, одолжить деньги у близких и перевести на безопасные счета около 2,7 миллиона рублей. После чего для возврата суммы аферисты потребовали поджечь BMW стоимостью 1,5 миллиона рублей.

Мужчина рассказал, что планировал уничтожить еще одну машину, но не успел. Полицейские задержали его, возбуждено уголовное дело.

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