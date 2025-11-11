Мошенники развели экс-волейболиста сборной России на 28 млн рублей

Экс-игроку петербургского «Зенита» предложили инвестировать в мониторы для такси.

«На Дивиша вышла знакомая его бывшей девушки, муж которой якобы занимался таким бизнесом. Она рассказала ему, что, вложив деньги в установку рекламных мониторов, можно получить в несколько раз больше», — говорится в сообщении.

Этот бизнес-план действовал около года. За это время спортсмен вложил 27,85 миллиона рублей и не получил ни копейки прибыли. Дивишу обещали выплатить дивиденды в «ближайшее время», но своих денег спортсмен так и не увидел. Когда волейболист обратился в полицию, подельники подали встречное заявление о долге спортсмена.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников во время распродаж.