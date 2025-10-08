Мошенники под видом газовиков ответят в суде Пензенской области

В Пензенской области завершилось расследование уголовного дела о мошенничестве с участием 18 человек из Пензенской и Воронежской областей, возраст которых колеблется от 26 до 58 лет. Все они обвиняются в крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. Об этом проинформировало ИА «ПензаПресс» .

Как установили следователи, с января 2022 года по ноябрь 2023 года группа злоумышленников, выдавая себя за сотрудников газовой службы, проникала в квартиры граждан. Они ориентировались на многоквартирные дома старой постройки, где жили в основном пенсионеры.

Мошенники сообщали жильцам ложную информацию о состоянии газового оборудования, запугивая их возможностью утечки газа, взрыва и отключения газоснабжения. Под предлогом срочной необходимости они навязывали услуги по замене оборудования и утверждали, что работы может выполнить только «специализированная организация».

В результате 79 жителей Пензы и Пензенского района приобрели оборудование по завышенным в несколько раз ценам. Общий ущерб составил более 350 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в Первомайский районный суд Пензы. Фигурантам грозит наказание по статьям Уголовного кодекса РФ о мошенничестве, совершенном организованной группой.