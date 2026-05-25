Мошенники начали предлагать вернуть переплату по ЖКХ, создавая боты

Мошенники начали использовать новую схему обмана россиян, предлагая якобы вернуть «переплату» за услуги ЖКХ через фальшивые сервисы, замаскированные под «Госуслуги». Об этом сообщило РИА «Новости» .

Аферисты добавляют пользователей в специальные чаты, где публикуют сообщения о якобы положенных выплатах за переплату коммунальных услуг. В сообщениях утверждают, что государство официально компенсирует россиянам излишне уплаченные средства.

Для оформления «возврата» пользователям предлагают перейти в чат-бот под названием «Окно цифрового обслуживания Госуслуг». При этом злоумышленники используют логотип и оформление, визуально похожие на госсервис.

После перехода в бот мошенники просят указать номер телефона и отправляют пользователю код подтверждения.

Ранее россиян предупредили о фейках от лица ЖКХ в период отключения горячей воды.